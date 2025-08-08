Gürcistan’da Arama-Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gürcistan’da Arama-Kurtarma Eğitimi

Gürcistan’da Arama-Kurtarma Eğitimi
08.08.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Gürcistan'da 30 gönüllüye arama-kurtarma temel eğitimi vererek işbirliğini güçlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Gürcistan'da "Doğada Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" programı düzenlendi.

TİKA Tiflis ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA koordinasyonunda ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde faaliyet gösteren Milli Savunma ve Güvenlik İçin Gençler ve Gaziler Gombori Eğitim Merkezi'nde "Doğada Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" konulu program gerçekleştirildi.

Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında 4-8 Ağustos'ta düzenlenen eğitim programına, gönüllü gençlerden ve eğiticilerden oluşan 30 kişilik bir grubun katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim boyunca katılımcılar, arama-kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak edindi. Harita, pusula ve GPS kullanımı, arama yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtımı, ilk yardım uygulamaları (sanal gerçeklik destekli), sedye bağlama ve tahliye teknikleri, ip sistemleri, düğümler, tripod ve makara kurulumu gibi konular işlendi. Ayrıca eğitim kapsamında, doğada senaryo bazlı saha tatbikatı yapılarak teorik bilgiler pekiştirildi."

Eğitime katılan gönüllü gençlerin, programın hem teorik bilgisini hem de pratik uygulamalarını son derece faydalı buldukları aktarılan açıklamada "Gerçekçi senaryolarla yapılan uygulamaların özgüvenlerini artırdığını ve olası afet durumlarına karşı daha hazırlıklı hissettiklerini belirten katılımcılar, Türkiye'den gelen eğitmenlerin tecrübesini paylaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Eğitim sonunda birçok gönüllü, bu alanda kendilerini daha da geliştirmek ve yeni katılımcılara mentorluk yapmak istediklerini ifade etti." ifadeleri yer aldı.

"Bu eğitim, Gürcistan'da gönüllülük esasına dayalı afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki tecrübelerinin paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da pekiştirmiştir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, programın sonunda katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği kaydedildi. ???????

Kaynak: AA

Gürcistan, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan’da Arama-Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti ''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi’yi çok övdü Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi'yi çok övdü
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu

21:33
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınında 24 vatandaşımız dumandan etkilendi. Boğaz trafiği tek yönlü açıldı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınında 24 vatandaşımız dumandan etkilendi. Boğaz trafiği tek yönlü açıldı
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
08:31
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi
Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi
08:20
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar
İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
08:20
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki
Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
08:09
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
07:51
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 21:56:40. #7.11#
SON DAKİKA: Gürcistan’da Arama-Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.