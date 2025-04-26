Gürcistan'da 'Maarif Kültür Harmanı' Şiir Dinletisi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, "Maarif Kültür Harmanı" isimli şiir dinletisi programı gerçekleştirdi.

Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'ndan alınan bilgiye göre, başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde yer alan Belediye Kültür Merkezinde, "Maarif Kültür Harmanı" isimli şiir dinletisi programı yapıldı.

Programda konuşan Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Koordinatörü Dr. Faruk Tekşen, modernitenin getirdiği meydan okumalar karşısında öğrencilerin farklı kültürlere ait edebi eserlerle erken yaşlarda muhataplığının eğitim anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Maarif Kültür Harmanı şiir dinletisi programını Gürcistan'da geleneksel hale getirmeyi amaçladığını ifade eden Tekşen, ülkenin kültürel zenginliklerini eğitim faaliyetlerinde ön plana çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sultan Alaylı ise burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan haftasında öğrenciler tarafından icra edilen bu etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Alaylı, şiir dinletisi programının geleneksel hale gelmesini arzuladığını ifade etti.

Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, yerel yetkililer, öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katıldığı programda, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan edebiyatındaki önemli eserler, öğrenciler tarafından seslendirildi.