Gürcistan'da muhalefet partileri yabancı etkinin şeffaflığı yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu - Son Dakika
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Gürcistan'da muhalefet partileri yabancı etkinin şeffaflığı yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Gürcistan'da aylardır protestolara neden olan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasasının iptal edilmesi talebiyle muhalefet partileri Anayasa Mahkemesine dilekçe sundu. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ardından bazı muhalefet partileri de yasanın iptali için başvuruda bulundu. İktidar partisi ise yasanın iptali için dilekçe sunan sivil toplum kuruluşlarının şeffaf olmadığını savundu.

29.07.2024 12:57
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Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ardından bazı muhalefet partileri de "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile parlamentoda yer alan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Gürcistan'da aylardır protestolara neden olan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine dilekçe sundu.

Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı Tinatin Bokuçava ile muhalefet kanadından milletvekillileri, merkezi Batum kentinde yer alan mahkemenin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milletvekilli Bokuçava ve beraberindekiler, toplam 38 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine dilekçe sunduklarını bildirdi.

İktidar: STK'lerin çoğunun faaliyetleri şeffaf değil

Öte yandan, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Milletvekilli Givi Mikanadze, partinin ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yasaya karşı dilekçe sunulmasını değerlendirdi.

Mikanadze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri dışında da ülkede faaliyet gösteren 121 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldığını belirtti.

Söz konusu STK'lerin yüzde 79'unun yıllık gider raporu yayımlamadığını, bazıların resmi internet sitesinin bile olmadığını söyleyen Mikanadze, "Bu da bu sektördeki durumun ne kadar ağır olduğunu, bu sektörün şeffaf olmadığını bir kez daha gösteriyor." dedi.

Mikanadze, yasanın iptali için dilekçe sunan STK'lerin şeffaf faaliyet göstermediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendisinin de karşı çıktığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının askıya alınması ve iptal edilmesi talebiyle 18 Temmuz'da Anayasa Mahkemesine dilekçe sunmuştu.

Gösterilere neden olan tartışmalı yasa

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Gürcistan Meclisine sunulmasının ardından ülkede gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti.

Yasanın 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da muhalefet partileri yabancı etkinin şeffaflığı yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu - Son Dakika

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