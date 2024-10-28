Gürcistan\'da Seçim Protestosu

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Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı açıklanan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partilerinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Tiflis'te akşam saatlerinde Parlamento Binası'nın önünde toplanan göstericiler, iki gün önce Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadıklarını bildirdi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 53,93 oy alarak galip çıktığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve yüzde 5 seçim barajını geçen muhalefet partilerinin liderleri de burada halka hitaben konuşma yaptı.

İlk konuşmayı yapan Zurabişvili, seçim sonuçları kabul etmediklerini tekrarlayarak, 26 Ekim'deki seçimlerde "halkın sesinin çalındığını" söyledi. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, şimdilik bunun nasıl yapıldığını araştırmak gerektiğini kaydetti.

Seçimlerde hile yapıldığına dair elinde olası kanıtları bulunan herkesi bu bilgileri paylaşmaya davet eden Zurabişvili, "Birlikte, bizim anayasal hakkımız olan sesinizin korunmasını çok barışçıl bir şekilde savunacağız." dedi.

ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin bu seçimleri eleştirdiği veya sonuçları kabul etmediğini öne süren Zurabişvili, seçimlere "büyük bir operasyon" ile müdahale edildiğini ve bunu araştıracaklarını kaydetti.

Yüzde 5 barajını geçen muhalefet partilerine destek vermeye devam edeceğini belirten Zurabişvili, Gürcistan için Avrupa Birliği (AB) entegrasyonun son derece önemli olduğunu, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçimlerin yeniden yapılması çağrısı

"Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim blokunun liderlerinden Giorgi Vaşadze ise seçimleri gayrimeşru gördüklerini ifade etti.

Sandık çıkış sonuçlarına göre açıklanan verileri kabul etmeyerek yeni parlamentoya girmeyeceklerini duyuran Vaşadze, "Seçimlerin yeniden yapılması yönünde özel bir talebimiz var ancak bu talebin uluslararası seçim idaresi tarafından yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Konuşma yapan diğer siyasetçiler de halkın oylarının "korunması" amacıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Kasım ayında Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolü"nün yayınlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içinde yeni parlamentonun toplanması bekleniyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu parlamentoda Gürcü Hayali Partisi'nin 89, muhalefetin ise 61 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku tek başına hükümet kurabilecek.