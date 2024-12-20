Gürcistan'da Seçim Yenileme Çağrısı

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, AB yanlısı gösterilerin haftalardır sürdüğünü belirterek Gürcistan'ın derin bir siyasi krize girmemesi için parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Zurabişvili, başkent Tiflis'te Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da devam eden AB yanlısı gösterileri değerlendirdi.

Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması nedeniyle protestoların başlatıldığını ileri süren Zurabişvili, sokağa çıkan halkın ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ettiğini belirtti.

Zurabişvili, mevcut hükümeti meşru olarak tanımadığını ve seçimlerin yenilenmesinin şart olduğunu yineleyerek "Herkes anlıyor ki yeni seçimler yapılmazsa ve insanlara geleceklerine sahip çıkmaları ve oy vermeleri için bir imkan verilmezse bu durum devam edecek ve daha derin bir krize, çıkmaza gireceğiz." dedi.

14 Aralık'ta yeni cumhurbaşkanının seçilmesine rağmen görevinden ayrılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Zurabişvili, "Ben bir sembolüm ve sokaktaki bu insanların bu sembole ihtiyacı var." diye cevap verdi.

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvilli ve muhalefet, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

14 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, 29 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayacak.