Gürcistan'dan AKPM'ye Tepki - Son Dakika
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Gürcistan'dan AKPM'ye Tepki

Gürcistan hükümeti, AKPM heyetinin faaliyetlerini askıya aldı; seçim çağrısına tepki gösterdi.

30.01.2025 00:47
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Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze yerel televizyon kanalı İmedi TV'de katıldığı bir programda, AKPM'nin, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını da öngören kararnameyi kabul etmesine tepki gösterdi.

Gürcistan Parlamentosu heyetinin artık AKPM'de çalışmasını uygun görmediklerini kaydeden Kobakhidze, bu yüzden heyetin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiklerini belirtti.

Kobakhidze, "Doğal olarak, böyle bir durumda, heyetimiz artık Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki çalışmalarına devam etmeyi düşünmüyor ve çalışmalarını durduruyor. Bu heyet, Gürcistan Parlamentosu tarafından geri çekilecek." dedi.

AKPM'nin ülkesine yönelik tutumunu değiştirmediği sürece söz konusu kararın geçerli olacağını kaydeden Kobakhidze, Gürcistan'ın AKPM üyeliğinin ise devam edeceğini belirtti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili de X hesabından yaptığı açıklamada, AKPM'nin kararını, Gürcü halkının demokratik iradesine karşı bir adım olarak nitelendirdi.

AKPM bugün kabul ettiği kararname ile Tiflis hükümetine, Gürcistan'da gelecek aylarda yeni parlamento seçimleri düzenlemesi, ülkede AB yanlısı gösterilerde tutuklanan kişileri serbest bırakması ve Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonu yolunda ilerlemeye devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

Karar, Gürcistan Parlamentosu heyetinin AKPM'de nisan ayına kadar sınırlı yetkilere sahip olmasını de öngörüyor.

Gürcistan 1999'da AKPM üyesi olmuştu.

AB Konseyi ayrıca, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta askıya almıştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ise söz konusu kararın, Gürcistan ile Birlik arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirtmişti.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'dan AKPM'ye Tepki - Son Dakika

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