Gürcistan, Portekiz'i Yenerek EURO 2024'te Son 16 Turuna Yükseldi - Son Dakika
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Gürcistan, Portekiz'i Yenerek EURO 2024'te Son 16 Turuna Yükseldi

Gürcistan, Portekiz\'i Yenerek EURO 2024\'te Son 16 Turuna Yükseldi

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ilk kez katılan Gürcistan Milli Futbol Takımı, Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı. Başkent Tiflis sokaklarında ise zafer coşkusu yaşanıyor. Gürcistanlılar, maçın ardından sokaklara çıkarak takımlarının zaferini şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladı. Ellerinde Gürcistan bayraklarıyla Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, milli takımda yer alan her oyuncunun ismini saatlerce tekrarladı. Kentin merkezindeki kutlamalar sabaha kadar sürecek.

27.06.2024 03:41
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) tarihinde ilk kez katılan Gürcistan'ın, Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırması başkent Tiflis sokaklarında kutlanıyor.

Maçın ardından sokaklara çıkan Gürcistanlılar, takımlarının zaferini şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladı.

Ellerinde Gürcistan bayraklarını taşıyan vatandaşlar, Tiflis'in Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda oynayan her oyuncunun ismini saatlerce tekrarladı.

Kentin merkezindeki kutlamalar sabaha kadar sürecek.

Kaynak: AA

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