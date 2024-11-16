Gürcistan Seçimlerinde Kriz: Hile İddiaları ve Protestolar - Son Dakika
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Gürcistan Seçimlerinde Kriz: Hile İddiaları ve Protestolar

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçim kazandı, muhalefet hile iddialarıyla protesto etti.

16.11.2024 15:50
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Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden galip çıkan iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli olacağı bildirildi.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, seçimlerle ilgili hazırladığı "seçim özet protokolünü" yayımladı.

Bugün imzalanan protokole göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Yüzde 5 seçim barajını geçen "Değişim İçin Koalisyon", "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ile "Güçlü Gürcistan" seçim blokları ve Gakharia Gürcistan İçin Partisinin ise parlamentoda toplam 61 milletvekilli olacak.

Seçim komisyonu başkanının üstüne boya döktüler

Öte yandan, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nda, protokolün görüşüldüğü toplantıda tartışma yaşandı.

Merkezde muhalefeti temsil eden görevli Davit Kirtadze, "seçimlerde hile yapmakla suçladığı Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili'nin üstüne siyah boya döktü.

Seçim barajını geçen ama seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partilerinin bazı liderleri ve destekçileri, seçim komisyonu binasının önünde gösteri düzenledi.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden göstericiler, seçimlerin tekrar düzenlemesini talep etmek amacıyla yürüyüş de yaptı.

Yürüyüş sırasında yolu kapatmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri ile ilgili gelişmeler

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Seçimde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın başlatılması

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın, Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin "seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun talebi doğrultusunda başlatıldığı kaydedilmişti.

Hile iddiasında bulunanların elindeki tüm delilleri savcılıkla paylaşması istenilen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği aktarılmıştı.

Savcılığa gitmeyen Zurabişvili, "Savcılığa, Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının "asılsız" olduğu kaydedilmişti.

Gürcistan anayasasına göre, "seçim özet protokolünün" yayınlanmasından 10 günde Cumhurbaşkanının imzalayacağı kararname ile yeni parlamentonun toplanması gerekiyor.

Başbakan Kobakhidze, seçim sonuçlarını tanımayan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ilgili kararnameyi imzalamaması durumda bile parlamentonun toplanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Seçimlerinde Kriz: Hile İddiaları ve Protestolar - Son Dakika

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