Gürer'den Bakan Tunç'a Eleştiri: Borç Verileri Neden Açıklanmıyor? - Son Dakika
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Gürer'den Bakan Tunç'a Eleştiri: Borç Verileri Neden Açıklanmıyor?

Gürer\'den Bakan Tunç\'a Eleştiri: Borç Verileri Neden Açıklanmıyor?

CHP'li Gürer, kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili verileri paylaşmayan Bakan Tunç'u eleştirdi.

08.10.2024 11:46
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının mahkemeye yansıyan boyutlarıyla ilgili bilgi vermeyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u eleştirerek, "İcra verilerinden iktidar utanıyor mu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların tüketici kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili verileri ve bu borçların mahkemelere yansıyan boyutlarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gürer, Bakan Tunç'a 2023 ve 2024 yıllarında haciz işlemleri sonucunda tahsil edilen toplam borç miktarını sordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürer'in önergesine Bakanlığın internet sitesinde söz konusu verilere ulaşılabileciği yanıtını verdi. Gürer, Bakan Tunç'un adres gösterdiği internet sitesinde, soru önergesiyle istediği bilgilerin yer almadığını belirterek, eleştirilerde bulundu. Gürer, Tunç'un verdiği yanıtın, borçluluk ve haciz işlemleri gibi kritik bir konuda somut veriler vermekten kaçındığı izlenimi verdiğini belirtti. Gürer, "Rakamların yüksek olması nedeniyle Bakan tarafından açıklamaktan kaçınıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, soru önergesini verdiği sırada 77 milyar TL olan takipteki borç tutarının 27 Eylül itibarıyla 90 milyar TL'ye çıktığına dikkat çekerek, "Bu süreç yeni icralar için kapıyı çalıyor" dedi.

Gürer, kredi ve kredi kartı borçlarının yalnızca takibe düşen kısmında değil, toplam borç yükünde de büyük bir artış yaşandığına dikkat çekti. 2024 yılı başından bu yana vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 763 milyar 942 milyon TL artarak, toplamda 3 trilyon 453 milyar 550 milyon TL'ye ulaştığını vurguladı.

Gürer, özellikle takip altına alınan borç tutarının yılbaşından itibaren 43 milyar 960 milyon TL artarak 90 milyar 79 milyon TL'ye çıktığını, bu artışın vatandaşların kredi borçlarını ödemekte zorlandığını ve finansal yüklerinin her geçen gün daha da ağırlaştığını gösterdiğini hatırlattı. Sürecin icraya evrildiğini bu nedenle 22 milyon 953 bin 258 derdest dosya bulunduğuna dikkat çekti ve bu yıl içinde icra dairelerine gelen 7 milyon 151 bin 598 dosya olmasının sürecin ne denli sorunlu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gürer, şunları ifade etti.

" Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren hangi varlıklar üzerinden ne kadar icra gerçekleştirildiği süreci yanıtsız kalmıştır. Bankalar tarafından 331 arsa ve tarla satışa çıkarılıyor besi çiftliği, ahır, zeytinlik, gül bahçesi, çiftlik ve bodur elma ağaçları ve kiraz bahçeleri,ekilir tarlalar, ev eşyaları icra daireleri eliyle satışa veriliyor. Bu süreç geçen yılların üzerinde davalara ve icra işlemlerine neden oluyor. Görülen o ki Bakan bu konuda Adalet Bakanlığını ilgilendiren kısımla ilgili verileri vermekten çekinmiş, güncel verileri bugün için vermekten rahatsızlık duymuş. Bu yıl özellikle kasım ayında ürün için verilen çeklerin ödenememesi durumunda sorun daha da derinleşecek görülüyor. Çözüm üretmesi gereken iktidar da sürecin seyircisi olarak çiftçi, besici, üretici yanında durmadı. En azından borç ertelemesi sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürer'den Bakan Tunç'a Eleştiri: Borç Verileri Neden Açıklanmıyor? - Son Dakika

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