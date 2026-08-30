Gürkan Gencer\'in Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Türkçaybaşı Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma, cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Gürkan Gencer'e (41) ait olduğunu belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.