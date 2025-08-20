Güroymak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Güroymak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

20.08.2025 16:09
Güroymak'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Şirintepe Mahallesi'nde boş alandaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Güroymak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Güroymak Belediyesi İtfaiye Müdürü Rahmi Yeşilırmak, yangın ihbarını saat 12.40'ta aldıklarını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve 7 personel sevk edildiğini dile getiren Yeşilırmak, "Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Müdahale zamanında yapıldığı için çevredeki evlere sıçramadı. İlçede son bir ayda 30'un üzerinde yangın ihbarı aldık. Özellikle yaz mevsiminde artan sıcaklıklar ve kuraklık yangın riskini artırıyor. Vatandaşları yangın önlemleri konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

