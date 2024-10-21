Gürpınar'da Beklenmedik Kar

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Van'ın Gürpınar ilçesinde merada hayvanlarını otlatan besiciler, gece başlayan kara hazırlıksız yakalandı.

Kentte dün etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gürpınar ilçesinde gece aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda zor anlar yaşayan besiciler, hayvanlarını mahallelere yakın yerlere götürmeye başladı.

Merada hayvanlarını otlatan Resul Şen, yağış nedeniyle zor şartlarda hayvanları düşük rakımlı bölgeye indirdiğini söyledi.

Karın aniden başladığını anlatan Şen, "Kardeşimle 1660 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü sağ salim indirdik. Kar bu sene çok erken yağdı. Gece başlayan kara karşı hazırlıksızdık. Şimdiden kış için hazırladığımız yemleri hayvanlara verirsek zarar ederiz." diye konuştu.