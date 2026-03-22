Gürsel Tekin'den Dış Politika Vurgusu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Türkiye'nin dış politikadaki tutarlılığının önemine ilişkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin, Türkiye için ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Tekin, burada açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında katılımcıları, İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar için bir dakikalık saygı duruşuna davet eden Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i de vefatının yıl dönümünde andı.

İslam coğrafyasındaki savaşlara ve çatışmalara değinen Tekin, İslam coğrafyasındaki ülkelerin birlik ve dayanışma içerisinde olmaması sebebiyle son 50 yılda bu coğrafyada İsrail'e çokça alan açıldığını belirtti.

Dünyanın yeni bir yapılanmayla karşı karşıya kaldığına işaret eden Tekin, "Gerek Rusya-Ukrayna gerekse Orta Doğu'daki, İran'daki bu sorunun bir parçası olmayışımız Türkiye'nin dış politikada tutarlılığının ne kadar önemli olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Yurtta sulh, cihanda sulh'un ilk kez Türkiye için çok önemli olduğunu hepimiz görüyoruz ve kavrıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Neticesi ölüm de olsa sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye hazırız"

Kendisinin ve yönetiminin göreve getirilme sürecini anlatan Tekin, CHP'de partici ve partili başlıklı iki tür grup bulunduğunu, kendilerinin partili grupta yer aldığını kaydetti.

Zaman zaman görevleri dolayısıyla saldırılara maruz kaldığını aktaran Tekin, "Zaman zaman Hüseyin Gün'ün '153 bin kişilik ordu kurdum.' dediği ordunun saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz ya aman ha onları sizin yoldaşlarınız ya da sizin gibi partidaşlarınız olarak kabul etmeyin. Onlar sizden değiller. Onlar bizim tertemiz altı okumuzu, bayrağımızı kullanan, kirli emelleri olan Hüseyin Gün'ün çeteleridir." diye konuştu.

Önemli sınavlardan geçtiğini, çok önemli görevlerde bulunduğunu ifade eden Tekin, "Biz para sınavımızı vermişiz. Bizim parayla pulla bir derdimiz yok. Bugün sokakta, sahada Gürsel Tekin isem bunun tek sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir, altı oktur. Ona karşı olan vefamızı, partimizin kurucularına olan vefamızı neticesi ölüm de olsa sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye hazırız." dedi.

"O gün 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı bugün İran'la savaşı biz yapmış olacaktık"

Gürsel Tekin, bazı medya kurumlarına eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Hani özgür medyaydınız? Yok mu içinizde bir yiğit adam, bize mikrofon uzatabilecek? Hodri meydan diyorum hepinize. Çıkın şu belgeleri ve bilmediklerinizi benden öğrenin. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıkları zor bozulur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisine göre vaziyet alırlardı. 1 Mart tezkeresi dahil olmak üzere, 1 Mart tezkeresini bugün anlıyoruz. Başta eski genel başkanımız sayın Baykal ve o dönem kahramanca direnen, 1 Mart tezkeresini geçirmeyen gerek Cumhuriyet Halk Partililer, gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin mücadelesini anlayıp oy veren AK Partililere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum. Eğer o gün 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı bugün İran'la savaşı biz yapmış olacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, direncinin ne kadar etkili olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum."

Tekin, CHP içindeki muhalefete, "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?" diye seslenirken "73 tane itirafçının itiraflarını görüyorsunuz. Parti yöneticileriyle ilişkilerini görüyorsunuz. Kızıyorlar, şimdi bakın burada itirafı var. Kongre döneminde 70 daireyi kimlere verdiğini söylüyor. Bunlar sizi rahatsız etmez mi Sayın milletvekilleri?" diye sordu.

Tekin, CHP'deki, parti dışından adam getirmesi dönemin kapanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Tekin, partililerle bayramlaştı.