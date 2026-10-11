Gürsel Tekin, sosyal medyada yolsuzlukta siyasi aidiyete göre tutuma karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsel Tekin, sosyal medyada yolsuzlukta siyasi aidiyete göre tutuma karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürsel Tekin, sosyal medyada yolsuzlukta siyasi aidiyete göre tutuma karşı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya paylaşımında yolsuzluk ve hukuksuzluk karşısında siyasi aidiyete göre tutum alınmasına karşı çıktı. Tekin, 'Asıl tehlike, yanlış yapanların çoğalması kadar, yanlışı savunanların çoğalmasıdır' ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Memleket, 'Senin hırsızın mı, benim hırsızım mı?' yarışına mahküm edilmiş. Hırsızın partisi, yolsuzluğun ideolojisi, ahlaksızlığın bahanesi olur mu?" dedi. Tekin, "Asıl tehlike, yanlış yapanların çoğalması kadar, yanlışı savunanların çoğalmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolsuzluk ve hukuksuzluk karşısında siyasi aidiyete göre tutum alınmasını eleştirdi. Tekin, şunları kaydetti:

"Eskiden yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşan siyasetçi toplum içine çıkmaya utanır, siyaseten itibarını kaybederdi. Bugün ise utanması gerekenler meydan okuyor, hesap sorması gerekenler savunmaya geçiyor. Memleket, 'Senin hırsızın mı, benim hırsızım mı?' yarışına mahküm edilmiş. Hırsızın partisi, yolsuzluğun ideolojisi, ahlaksızlığın bahanesi olur mu? İnançtan söz edip adaleti çiğnemek, ahlaktan dem vurup haksızlığı savunmak, kul hakkını dilinden düşürmeyip çıkarı uğruna susmak nasıl bir vicdanın ürünüdür? Ne ara değerlerimizi menfaate, inançlarımızı çıkara, vicdanımızı siyasi sadakate kurban ettik? Asıl tehlike, yanlış yapanların çoğalması kadar, yanlışı savunanların çoğalmasıdır. Çünkü haksızlığı yapan kadar, kimliğine bakarak onu mazur gören anlayış da bu çürümeye ortak olur. Bir ülkede hırsızın kim olduğu, ne yaptığı kadar önemli hale gelmişse; orada yalnızca siyaset değil, ahlak da sorgulanmalıdır. Peki, ne zaman dur diyeceğiz? Hukuksuzluk bize dokununca mı? Haksızlık bizim kapımızı çalınca mı? Yoksa çocuklarımıza bırakacak temiz bir gelecek kalmadığında mı?

Unutmayalım: Adalet, yalnızca karşı taraf cezalandırıldığında adalet değildir. Ahlak, yalnızca başkasının kusurunu gösterirken ahlak değildir. İnanç da çıkarlarımızı korumak için kullandığımız bir kalkan değildir. Bu ülkenin ihtiyacı yeni bir 'bizimki' değil; kim olursa olsun yanlışa yanlış, hırsızlığa hırsızlık, adaletsizliğe adaletsizlik diyebilen bir vicdandır. Çünkü bir gün herkesin siyasi bahanesi tükenir. Ama çocuklarımıza bıraktığımız ahlaki enkazın hesabını hiçbir bahane veremez. Asıl soru şu: Biz bu ülkeyi gerçekten seviyor muyuz, yoksa yalnızca kendi tarafımız kazandığı sürece mi seviyoruz?"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiSosyal MedyaGürsel TekinİstanbulPartilerPolitikaGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
20:54
Dolmabahçe’de 4’te 4 Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı
Dolmabahçe'de 4'te 4! Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 21:01:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin, sosyal medyada yolsuzlukta siyasi aidiyete göre tutuma karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei