(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Eleştiren gazetecilik de farklı düşünen yurttaşlar da demokrasinin ayrılmaz parçasıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülkede demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir. Sözcü TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğü ve hukuk devleti açısından ciddi soruları beraberinde getirmiştir. Eleştiren gazetecilik de farklı düşünen yurttaşlar da demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı, hiçbir ses hukuki güvencelerden mahrum bırakılmamalıdır."