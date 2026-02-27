Gürün'de İşçileri Kar Mahsur Kaldı - Son Dakika
Gürün'de İşçileri Kar Mahsur Kaldı

27.02.2026 12:40
Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan işçiler, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan işçilerin imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçinin vardiya değişimi sırasında Çiçekliyurt köyünde araçlarıyla mahsur kaldığı kaydedildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulamayan işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği aktarılan açıklamada, ihbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye sevk edilen ekiplerin mahsur kalan işçileri yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kurtardığı bildirildi.

Kaynak: AA

