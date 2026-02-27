Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan işçilerin imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti.
Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçinin vardiya değişimi sırasında Çiçekliyurt köyünde araçlarıyla mahsur kaldığı kaydedildi.
Kendi imkanlarıyla kurtulamayan işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği aktarılan açıklamada, ihbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye sevk edilen ekiplerin mahsur kalan işçileri yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kurtardığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Gürün'de İşçileri Kar Mahsur Kaldı - Son Dakika
