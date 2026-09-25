Guterres, Pezeşkiyan ile Orta Doğu çatışmasında Hürmüz'e dikkat çekti, diyalog istedi - Son Dakika
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Guterres, Pezeşkiyan ile Orta Doğu çatışmasında Hürmüz'e dikkat çekti, diyalog istedi

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Guterres, Pezeşkiyan ile Orta Doğu çatışmasında Hürmüz\'e dikkat çekti, diyalog istedi
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BM Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'ta görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer hak ve özgürlükleri dahil uluslararası hukuka saygıyla Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakerelerle acilen çözülmesi vurgulandı.

(ANKARA)- BM Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakereler yoluyla acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'ta bir araya geldi. BM'nin internet sitesinde yayımlanan görüşmeye ilişkin açıklamada, Guterres'in Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü için diplomasiye yaptığı vurgu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Genel Sekreter, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakereler yoluyla acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in tüm diplomatik çabaları destekleme taahhüdünü yineledi."

Kaynak: ANKA
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