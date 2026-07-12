Guterres'ten ABD-İran Çatışmalarına Uyarı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etti.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan ABD-İran çatışmalarına yönelik açıklamada bulundu.

Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu saldırıların tamamı durdurulmalıdır." dedi.

Guterres, "tam ölçekli düşmanlıklara geri dönülmesinin" bölge halkları, uluslararası barış, güvenlik ve küresel ekonomi için "felaket sonuçlar doğuracağı" tehlikesine karşı uyardı.

Çözüm için yeniden müzakere yolunu gösteren Guterres, İran ve ABD'yi acilen müzakerelere yeniden başlamaya ve diplomasi yoluyla çözülmemiş sorunları ele almaya çağırdı.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiye ateşin ardından İran'a saldırı başlatmıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açtıkları gerekçesiyle İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunun başlatıldığı belirtilmişti.

Ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında İran'a ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermek için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği kaydedilmişti.