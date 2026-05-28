Guterres'ten BM80 Girişimi Vurgusu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mart 2025'te başlatılan "BM80 Girişimi" çerçevesinde hedeflenen girişimlerin başarıya ulaşması için üye devletlerin desteğine olan ihtiyacı vurguladı.

Guterres, BM Genel Kurulu'nun 80. Oturumu kapsamında, yaklaşık bir yılı aşkın süre önce başlatılan BM80 Girişimi hakkında kaydedilen ilerlemelerle ilgili raporunu sundu.

Söz konusu girişimine dair son gelişmeleri aktaran Guterres, şunları söyledi:

"Jeopolitik çalkantılar karşısında eylemsiz kalmak, insani ıstırapları daha da derinleştirecektir. Üye devletler de daha güçlü ve daha etkili bir BM sistemi oluşturma arzularını açıkça dile getirmişlerdir. Bu nedenle BM80 kapsamında önerilen reformlar, küresel zorluklarla mücadele etme noktasında her zamankinden daha çevik, tutarlı, maliyet etkin ve etkili bir sistem yaratmayı hedeflemektedir."

Guterres, raporunda, insanlara en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçlayan BM yapısının barındırdığı karmaşıklığa değinerek, verimlilik, şeffaflık ve etkililiğin artırılması konusunda aşılması gereken problemlere dikkati çekti.

Söz konusu hedefler kapsamında "likidite krizi" başta olmak üzere bazı sorunlara değinen Guterres, "BM80, üye devletlerin bir kararı onayladığı andan itibaren, sorumluluk ve kaynak dağılımı, uygulama süreçleri, etki değerlendirmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması aşamaları da dahil, BM sisteminin çalışmalarını düzenleme ve daha büyük bir etki yaratmak adına işbirliği yapma biçiminde bir paradigma değişimini gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Guterres, bu bağlamda kadroların daraltılması ve daha düşük maliyetli alanlara taşınması, tedarik zincirlerinin birleştirilmesi gibi konularda alınan tedbirlere değindi.

Bu yeni yaklaşımların, Afganistan, Haiti, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali ve Sudan olmak üzere 5 kriz bölgesinde pilot uygulama kapsamında denenmekte olduğunu belirten Guterres, "Biz de bu yaklaşımların daha geniş çaplı kullanım için nasıl uyarlanıp ölçeklendirilebileceğini inceliyor; ayrıca ortak platform girişimleri aracılığıyla, bölge sakinlerine ve insani yardım koordinatörlerine, kendi kaynaklarını bir araya getirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, Genel Sekreter olarak yetkisi dahilindeki eylemlere devam edeceğini vurguladı.

BM80'i ileriye taşıma konusunda Genel Kurul üyelerine sorumluluklarını hatırlatan Guterres, "değişimin kaçınılmaz olduğuna" işaret etti.

Guterres'in BM80 Girişimi

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart 2025'te BM'de basın mensuplarına, BM'ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirten Guterres, bu girişimin amacının, BM'nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.