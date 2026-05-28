Guterres'ten BM80 Girişimi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres'ten BM80 Girişimi Vurgusu

28.05.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, BM80 Girişimi için üye devletlerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mart 2025'te başlatılan "BM80 Girişimi" çerçevesinde hedeflenen girişimlerin başarıya ulaşması için üye devletlerin desteğine olan ihtiyacı vurguladı.

Guterres, BM Genel Kurulu'nun 80. Oturumu kapsamında, yaklaşık bir yılı aşkın süre önce başlatılan BM80 Girişimi hakkında kaydedilen ilerlemelerle ilgili raporunu sundu.

Söz konusu girişimine dair son gelişmeleri aktaran Guterres, şunları söyledi:

"Jeopolitik çalkantılar karşısında eylemsiz kalmak, insani ıstırapları daha da derinleştirecektir. Üye devletler de daha güçlü ve daha etkili bir BM sistemi oluşturma arzularını açıkça dile getirmişlerdir. Bu nedenle BM80 kapsamında önerilen reformlar, küresel zorluklarla mücadele etme noktasında her zamankinden daha çevik, tutarlı, maliyet etkin ve etkili bir sistem yaratmayı hedeflemektedir."

Guterres, raporunda, insanlara en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçlayan BM yapısının barındırdığı karmaşıklığa değinerek, verimlilik, şeffaflık ve etkililiğin artırılması konusunda aşılması gereken problemlere dikkati çekti.

Söz konusu hedefler kapsamında "likidite krizi" başta olmak üzere bazı sorunlara değinen Guterres, "BM80, üye devletlerin bir kararı onayladığı andan itibaren, sorumluluk ve kaynak dağılımı, uygulama süreçleri, etki değerlendirmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması aşamaları da dahil, BM sisteminin çalışmalarını düzenleme ve daha büyük bir etki yaratmak adına işbirliği yapma biçiminde bir paradigma değişimini gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Guterres, bu bağlamda kadroların daraltılması ve daha düşük maliyetli alanlara taşınması, tedarik zincirlerinin birleştirilmesi gibi konularda alınan tedbirlere değindi.

Bu yeni yaklaşımların, Afganistan, Haiti, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali ve Sudan olmak üzere 5 kriz bölgesinde pilot uygulama kapsamında denenmekte olduğunu belirten Guterres, "Biz de bu yaklaşımların daha geniş çaplı kullanım için nasıl uyarlanıp ölçeklendirilebileceğini inceliyor; ayrıca ortak platform girişimleri aracılığıyla, bölge sakinlerine ve insani yardım koordinatörlerine, kendi kaynaklarını bir araya getirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, Genel Sekreter olarak yetkisi dahilindeki eylemlere devam edeceğini vurguladı.

BM80'i ileriye taşıma konusunda Genel Kurul üyelerine sorumluluklarını hatırlatan Guterres, "değişimin kaçınılmaz olduğuna" işaret etti.

Guterres'in BM80 Girişimi

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart 2025'te BM'de basın mensuplarına, BM'ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirten Guterres, bu girişimin amacının, BM'nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten BM80 Girişimi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:35:58. #7.12#
SON DAKİKA: Guterres'ten BM80 Girişimi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.