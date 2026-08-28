Guterres\'ten Ebola İçin Acil Eylem Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası kamuoyunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınına yeterince ilgi göstermediğine dikkat çekerek, acil eylem çağrısında bulundu.

Guterres perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu salgın, kayıtlara geçen en hızlı yayılan Ebola salgınıdır. Virüs, kontrol altına alma çabalarından daha hızlı ilerliyor ve daha geniş bir alana yayılıyor. Ancak bunu durdurmak mümkün. Ebola'yı nasıl kontrol altına alacağımızı, bulaşmasını nasıl önleyeceğimizi ve nasıl hayat kurtaracağımızı biliyoruz. Ancak üstesinden gelinmesi gereken bir başka virüs daha var, o da kayıtsızlık virüsü. Gerçekten de uluslararası düzeyde konuya gösterilen ilgi, siyasi olarak konuya çekilen dikkat ve mücadeleye ayrılan kaynaklar hala sahadaki gerçeklerin gerisinde" ifadelerini kullandı.

Ebola krizinin, aileleri ve toplulukları olağanüstü boyutlarda etkileyen bir insanlık trajedisi olduğuna dikkat çeken Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti tarihinin en büyük salgınının geniş bir alana yayılmayı sürdürdüğünü, özellikle kadınlar ve çocukların salgından ağır etkilendiğini vurguladı. 25 Ağustos itibarıyla 5.713 teyitli vaka ve 2.744 ölüm kaydedilirken, her hafta yaklaşık 500 yeni vaka bildiriliyor.

"Finansal ve operasyonel destek konusundaki eksiklikler, Ebola mücadelesini daha da zora sokuyor" diyen Guterres, BM'nin hazırladığı 2,13 milyar ABD doları tutarındaki kapsamlı insani yardım ve müdahale planının yüzde 48'inin finanse edildiğini ifade etti.

Mevcut kaynakların aylar değil sadece birkaç hafta içinde tükeneceğini belirten Guterres, ek finansman sağlanmadığı takdirde hayati operasyonların maddi kaynağının, tam da genişletilmesi gerektiği sırada tükeneceğini bildirdi.

Guterres, "Dünyanın hala bu krizin önüne geçme şansı bulunuyor. Ancak zaman bizim aleyhimize işliyor. Ebola salgını, bugün gösterilenden çok daha fazla ilgiyi hak ediyor. Etkilenen topluluklara çok daha fazla yardım yapılmalı ve bu mücadele çok daha güçlü destek verilmeli" dedi.

Salgının durdurulması çağrısında bulunan Guterres, daha ölümcül, daha zorlu ve daha masraflı bir hal almadan önce harekete geçmek için ortak kararlılık gösterme vaktinin geldiğini söyledi.