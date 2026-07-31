Guterres'ten İklim Krizi Uyarısı: El Nino Tehdidi - Son Dakika
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Guterres'ten İklim Krizi Uyarısı: El Nino Tehdidi

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BM Genel Sekreteri Guterres, El Nino'nun dünya genelinde iklim krizini derinleştirdiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinden kaynaklı El Nino'nun dünyanın dört bir yanını etkileyen bir kriz olarak hızla öne çıktığı uyarısında bulunarak, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumdayız." dedi.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere iklim krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki çatışma ve istikrarsızlığın insanları riske atan tek güç olmadığını belirten Guterres, iklim değişikliğinden kaynaklı El Nino'nun dünyanın dört bir yanında yaşamları ve geçim kaynaklarını mahveden başka bir kriz olarak hızla öne çıktığı uyarısında bulundu.

Guterres, "İspanya, Fransa ve çok daha ötesinde rekor kıran sıcak hava dalgaları, kıyametvari orman yangınları, kavurucu koşullarda binlerce can kaybı ile aşırılıklarla dolu bir yaz geçirdik. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları haziran ve temmuz aylarında rekor kırdı." ifadesini kullandı.

Ancak son bilimsel verilere göre, bunun "sadece bir ısınma turu" olduğuna işaret eden Guterres, Dünya Meteoroloji Örgütünün bugün yayımladığı yeni tahminlere göre, El Nino'nun ağustos ve ekim arasında daha da güçleneceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Guterres, "El Nino'yu tetikleyen Pasifik suları, El Nino'nun bu kadar erken döneminde hiç bu kadar sıcak olmamıştı ve sıcaklıklar hala yükseliyor. Bugünkü son haberler, önemli izleme bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalama olarak normalin yaklaşık 3 derece üzerinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ekimde dünya üzerindeki karaların da normalden daha sıcak olacağının tahmin edildiğine dikkati çeken Guterres, "Bunların hepsi birlikte ele alındığında tümü mevsimsel rekorları kırma ve dünya çapında daha da şiddetli etkilere yol açma riski taşıyor. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Dünya genelinde sıcaklık kaynaklı ölümler büyük ölçüde eksik sayılıyor"

Sonuç olarak iklim krizinin hız kazandığını ve aşırı sıcaklıkların uzun zamandır "sessiz katil" olarak adlandırıldığını aktaran Genel Sekreter, "Ancak bu tanım bile krizi hafife alıyor olabilir çünkü dünya genelinde sıcaklık kaynaklı ölümler büyük ölçüde eksik sayılıyor. Aşırı sıcaklıkla bağlantılı birçok ölüm, sıcaklık belirleyici bir rol oynasa bile asla bu şekilde kaydedilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, aşırı sıcakların, küresel iş gücünün büyük bir bölümünü riske attığı ve milyarlarca insanı tehlikelere ve çoğu zaman yaşamı tehdit eden koşullara maruz bıraktığı konusunda da uyardı.

"Aşırı sıcaklık eşitsizlikleri artırıyor, açlığı derinleştiriyor, ekonomileri zayıflatıyor ve kalkınmayı daha da ulaşılmaz hale getiriyor." diyen Guterres, bu küresel krizi "en az körükleyenlerin ise en yüksek bedeli ödediğini" vurguladı.

Guterres, dünyadaki aşırı sıcaklıklara önlem olarak öncelikle fosil yakıt kullanımını azaltarak krizi körüklemeyi durdurmak, sıcaklıkların daha ölümcül hale gelmeden sürdürülebilir soğutmaya erişim ile insanları korumak, iskan ve iş yerlerini sıcaklık standardına göre tasarlayarak güvenli hale getirmek gerektiğinin altını çizdi.

"Güvenlik kriziyle aşırı derecede meşgulüz ve daha tehlikeli olan diğer krizleri unutuyoruz"

Toplantıda, "iklim krizinin niye gündemin ilk sıralarına çıkamadığı" şeklindeki soru üzerine Guterres, karşı karşıya kalınan bu varoluşsal tehdit konusunda yeterince bilinçli olunamamasının 2 nedeni olduğunu söyledi.

Guterres, "Birincisi, hepimiz Ukrayna ve Orta Doğu'daki karmaşık savaş, Sudan'daki durumlar, uluslararası kamuoyunu sürekli olarak cezbeden ve harekete geçiren diğer birçok dramatik güvenlik kriziyle aşırı derecede meşgulüz ve bazen daha da tehlikeli olan diğer krizleri unutuyoruz." dedi.

İkinci nedenin, fosil yakıt endüstrisi ile bazı ülkelerce iklim krizinin aslında var olmadığını iddia etmek için kasıtlı bir kampanya yürütülmesi olduğuna işaret eden Guterres, BM'nin bu zorluğun üstesinden gelmek ve durumu olduğu gibi adlandırma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Guterres, "BM'nin yapması gereken kamuoyunu harekete geçirerek hükümetlere bu tehdidi hepimiz için varoluşsal bir tehdit olarak kabul etme zamanının geldiğini, (iklim krizinin) çok sayıda insanı öldürdüğünü ve en savunmasız insanlar ve topluluklar için büyük sorunlar yarattığını söylemektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten İklim Krizi Uyarısı: El Nino Tehdidi - Son Dakika

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