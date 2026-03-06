Guterres'ten Orta Doğu Uyarısı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunarak taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik müzakerelere başlama çağrısı yaptı. Guterres, bölgedeki "hukuka aykırı saldırıların" sivillere büyük zarar verdiğini ve küresel ekonomi için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Orta Doğu'da artan çatışmaların kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunarak taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik müzakerelere başlama çağrısı yaptı. Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da ve ötesinde gerçekleştirilen tüm hukuka aykırı saldırılar, bölge genelinde sivillere büyük acı ve zarar veriyor ve özellikle en kırılgan kesimler başta olmak üzere küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor. Durum, kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya doğru hızla tırmanabilir. Artık çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanı geldi. Ortadaki riskler bundan daha yüksek olamaz" ifadelerini kullandı.