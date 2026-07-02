Guterres'ten Şam Patlaması İçin Duygu Dolu Açıklama - Son Dakika
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Guterres'ten Şam Patlaması İçin Duygu Dolu Açıklama

02.07.2026 19:54
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BM Genel Sekreteri Guterres, Şam'daki patlama nedeniyle derin endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama için "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreterin, Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında bugün meydana gelen patlamayla ilgili derin endişesini dile getirdiğini size bildirebilirim." diyen Sözcü, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileklerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Şam Patlaması İçin Duygu Dolu Açıklama - Son Dakika

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