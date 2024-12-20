Guterres'ten Sudan'daki WFP Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Guterres'ten Sudan'daki WFP Saldırısına Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki WFP ofisine düzenlenen saldırıyı kınadı ve taziye iletti.

20.12.2024 21:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Yabus bölgesinde Dünya Gıda Programı'nın (WFP) saha ofisine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Guterres, WFP saha ofisine yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

19 Aralık'ta gerçekleşen saldırı sonucu 3 WFP personelinin öldüğüne dikkati çeken Guterres, saldırıdan ötürü derin öfke duyduğunu belirtti.

Guterres, kurbanların aileleri ve WFP'deki çalışma arkadaşlarına taziyelerini iletti.

BM ve insani yardım personeli ile tesislerine yönelik tüm saldırıları kınayan Guterres, Sudan'da WFP personeline yönelik saldırı için de kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.

Guterres, "Dün yaşanan bu olay, Sudan'daki acımasız çatışmaların milyonlarca ihtiyaç sahibi insan ve onlara hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlileri üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi bir kez daha gözler önüne sermektedir." vurgusunda bulundu.

2024'ün Sudan'da insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğuna dikkati çeken Guterres, "Kendi güvenliklerine yönelik ciddi tehditlere rağmen, yardım çalışanları ihtiyaç duyulan her yerde hayati destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Guterres, taraflara sivilleri, insani yardım personeli, insani yardım tesisleri ve malzemelerini koruma yükümlülükleri bulunduğunu anımsatarak, bir kez daha derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

BM'nin uluslararası arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizen BM Genel Sekreteri, savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmak için tüm ilgili taraflarla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

"2024 insani yardım çalışanları için en kötü yıl oldu"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsani yardım meslektaşlarımızın öldürülmesinden derin öfke duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileten Fletcher, "İnsani yardım çalışanları açısından en kötü yıl olan 2024, şimdi çok daha kötüleşti." açıklamasını yaptı.

Sudan- Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığını ve bunun sonucunda 3 personelinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış, bölgede aktif askeri operasyonlarının bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten Sudan'daki WFP Saldırısına Kınama - Son Dakika

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