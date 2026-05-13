Güven Hastanesi'nden Anneler Günü Seminerleri
Güven Hastanesi'nden Anneler Günü Seminerleri

13.05.2026 10:18
Güven Hastanesi, Anneler Günü'nde kadın sağlığı seminerleri düzenleyerek cilt bakımını anlatıyor.

(ANKARA) - Güven Hastanesi, Anneler Günü kapsamında kadın sağlığına yönelik seminerler düzenledi. Dermatoloji uzmanı Dr. Sera Kayhan, "Güven Gençleşme Kliniği olarak Anneler Günü'nü kutluyoruz. Altın iğne, mezoterapi ve botulinum toksin uygulamalarının yanı sıra cilt bakımını evde nasıl sürdürebileceğimiz ve elde edilen sonuçları nasıl koruyabileceğimizden bahsediyoruz" dedi.

Güven Hastanesi, Anneler Günü kapsamında, Güven Çayyolu Kampüsü Güven Gençleşme Kliniği G4 Alanı'nda kadın sağlığına yönelik seminerler düzenledi.

Seminerler öncesinde kadınlara yönelik cilt, saç ve vücut analizlerinin yanı sıra cilt bakımı deneyim alanları sunuldu. Gün boyu devam eden etkinlik programında, Dr. Süleyman Mert Yiğitbaşı, "Kadınlarda Saç Sağlığı ve Saç Mezoterapisi" başlıklı semineriyle saç sağlığında güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi. Ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Tavşan Ersoy, "Sağlıklı Menopoz: Menopoz Sürecinde Merak Ettikleriniz" başlıklı sunumunda menopoz dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında plstik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Op. Dr. Gözde Muratoğlu da "Estetik ve Güzellikte Güncel Dokunuşlar: Plastik Cerrahide Yeni Trendler" konulu seminer gerçekleştirdi. Dermatoloji uzmanı Uzm. Dr. Sera Kayhan da "Cilt Yenilemede İleri Teknoloji: Morpheus ile Ameliyatsız Gençleşme Sırları" başlıklı söyleşi yaptı.

"DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ UYGULAMALAR MÜMKÜN MÜ GİBİ SORULARA DEĞİNİYORUZ"

Dermatoloji uzmanı Dr. Sera Kayhan, etkinliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Güven Gençleşme Kliniği olarak Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler Günü'nde gençleşmek için neler yapabiliriz, hangi işlemleri uygulayabiliriz bunları anlatıyoruz. Altın iğne, mezoterapi ve botulinum toksin uygulamalarının yanı sıra cilt bakımını evde nasıl sürdürebileceğimiz ve elde edilen sonuçları nasıl koruyabileceğimizden bahsediyoruz."

Ayrıca Güven Gençleşme Kliniği'nde uygulanan işlemleri anlatıyoruz. Botulinum toksin uygulamaları her zaman yüz ifadelerimizi değiştirir mi, doğal görünümlü uygulamalar mümkün mü gibi sorulara değiniyoruz. Cilt kalitesini artırmak için neler yapılabileceği, mezoterapinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı hakkında bilgiler veriyoruz. Bunun yanında son dönemin popüler uygulamalarından biri olan sıvı yüz germe ve kolajen artırıcı işlemlerden de bahsediyoruz. Altın iğne gibi uygulamalarla cilt kalitesini nasıl artırabileceğimizi ve kolajeni nasıl uyarabileceğimizi anlatıyoruz."

Kayhan, cilt sağlığı ve gençleşme uygulamalarına ilişkin de "Yaz da geliyor, en önemlisi cildi sağlıklı tutmak için kesinlikle güneşten korunmak gerekiyor. Güneşten korunmak hem antiaging işlemler için hem de cildimizin kalitesini devam ettirmek için çok önemli" dedi.

Anneler Günü'ne ilişkin de konuşan Kayhan, "İçinde anne şefkati taşıyan, bir canlıya anne şefkatiyle yaklaşan herkesin Anneler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

"ETKİNLİĞİMİZDE DERMATOLOJİK OLARAK BESLENME İLE ALAKALI BİLGİLERİMİZ OLACAK"

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Sinem Tavşan Ersoy da etkinliğe ilişkin, "Etkinliğimizde ciltle ilgili, bedenimizle alakalı analizler, dermatolojik olarak beslenme ile alakalı bir takım bilgilerimiz olacak. Sağlıklı menopoz aslında kadınların hayatının üçte biri menopozun içerisine geçiyor. Bu nedenle de bunu sağlıklı olarak atlatmak bizim için çok önemli biz de burada bunu nasıl sağlıklı yaparız, nasıl o hissettiğimiz semptomları daha aza indirgeriz aslında bunun için çalışıyoruz" dedi.

Menopoz dönemine ilişkin bilgi veren Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir yıl hiç adet görmediğimiz zaman aslında bu bir menopoz oluyor. Normali 45-55 yaş arasında ama bazen 40-45 yaş arasında da girdikleri oluyor ve buna 'erken menopoz' deniyor. Bunun öncesinde olduğunda da erken yumurtalık yetmezliği olarak adlandırabiliyoruz, bu menopozda özellikle sıcak basmaları ki hastaların yüzde 80'inde görüyoruz. Vajinal kuruluklar olabiliyor onun dışında uyku bozuklukları ki bu gerçekten hastaları çok sıkıntıya sokuyor, bütün kognitif değişiklikler, onun dışında duygu durum bozuklukları, anksiyete olabiliyor. Bu nedenle de hastalara bu alanlarda mutlaka destek vermeniz gerekiyor ki bu menopozu aslında sağlıklı atlatabilsinler."

Ersoy, Anneler Günü'ne ilişkin de "Ben bugün burada olduğumuz için çok mutluyum. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Program, "Doğal Yüz Germe Etkisi: Facegym ile Yüz Kaslarınızı Keşfedin ve Canlandırın" etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

