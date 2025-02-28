Güvenli İnternet Bilgilendirmesi

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Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinde vatandaşlar güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliğince, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Bilinçli Gençlik, Güvenli İnternet Projesi" kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere afişler asan ekipler, vatandaşlara el ilanları dağıttı.

Ekipler, vatandaşlara internette tanımadıkları kişilerle sohbet etmemeleri, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve güvenmedikleri uygulamaları telefonlarına indirmemeleri gibi konular hakkında uyarılarda bulundu.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki kamu kurumları ve esnafı ziyaret ederek, internet üzerinden yaşanabilecek dolandırıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere afişler asarak, dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti.