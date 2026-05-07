Güvenlik Görevlisi Mezuniyet Birincisi Oldu

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hulusi Şahin (45), aynı üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. Şahin'e mezuniyet belgesini Rektör Prof. Dr. Bülent Kent takdim etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2008 yılında üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hulusi Şahin, üniversite öğrencilerine imrenip yeniden eğitim hayatına dönmeye karar verdi. Eşi Zeynep Şahin ve arkadaşlarının desteğiyle YKS'ye hazırlanan Şahin, aldığı puanla Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Geceleri hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin, gündüzleri ise derslere katıldı. Yoğun çalışma temposuna rağmen eğitim hayatında büyük başarı gösteren Şahin, fakülte birincisi olarak mezun oldu. Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde mezuniyet kütüğüne ismini çakan Şahin, arkadaşlarıyla birlikte kep attı.

Törende konuşan Hulusi Şahin, "Bugün burada Spor Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreninde 45 yaşında fakülte birincisi olarak karşınızda bulunmanın tarif edilemez gururunu ve heyecanını yaşıyorum" dedi.

Hayalinden vazgeçmediğini ifade eden Hulusi Şahin, "Geceleri çalıştım, gündüzleri fakülteye gitmeye çalıştım. Zorlu oldu ama çalışmanın sonucunda bugünlere geldim. Kimse hayalinden asla vazgeçmesin. Bir gün mutlaka hayaller gerçek oluyor" diye konuştu.

'EĞİTİM YAŞLA ALAKALI DEĞİL'

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ise Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılarıyla öne çıktığını belirtip, "Hulusi Şahin, hem bizim personelimizdi hem de spor fakültemizin öğrencisiydi. Birincilikle mezun oldu. Eğitim yaşla alakalı değil. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Şahin'in oğlu Utku Şahin de babasıyla gurur duyduğunu belirterek, kendisinin de eğitim hayatında başarılı olmak istediğini söyledi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN