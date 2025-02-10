Güvenlik Görevlisine Eğitim Verme İzni Tavsiyesi

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında özel güvenlik kurslarında uzman eğitici olarak ders verme talebi reddedilen güvenlik görevlisinin başvurusunu değerlendirerek, özen ve sadakat borcuna aykırı hareket edilmemesi şartıyla çalışana izin verilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, İstanbul'daki bir şehir hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi, mesai saatleri dışında özel güvenlik kurslarında 45 günde bir düzenlenen eğitimlerde "ilk ve acil yardım" dersi vermek için hastane yönetiminden izin istedi.

Hastane başhekimliği, belirsiz süreli iş sözleşmesindeki "İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece ilgili mevzuatı gereği verilen çalışma izinleri ile belediye encümeni, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtar, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği hariç başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder." hükmünü gerekçe göstererek talebi reddetti.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran işçi, asli görevinin yanında özel güvenlik kurslarında eğitim verebilmesinin sağlanmasını talep etti.

Başvuruyla ilgili Sağlık Bakanlığından alınan yazılı görüşte, başvurucunun, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2018'de sürekli işçi kadrosuna geçirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Görüşte personelin, bağlı olduğu idarece uygun görülmesi halinde, haftalık çalışma saatini doldurması ve asıl işini aksatmaması kaydıyla, mesai saatleri dışında özel öğretim kurumlarında ders verebilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, Sağlık Bakanlığı ve hastane başhekimliğine, sürekli işçi statüsünde çalışan başvuranın talebinin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli denetimlerin yapılarak özel güvenlik kurslarında uzman eğitici olarak ders verebilmesinin sağlanması tavsiyesinde bulundu.

Gerekçe belirtmeden reddedilmesi Anayasa'ya aykırı

Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin, asıl işinin çalışma süreleri dışında başka bir işte çalışmalarını yasaklayan bir hüküm bulunmamakla birlikte, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda işçinin, özen ve sadakat borcuna aykırı hareket etmemesi gerektiğinin yer aldığı anlatıldı.

Özen ve sadakat borcu kapsamında işçinin, üstlendiği işi görürken gerekli dikkat ve özeni gösterme, işverene bağlılık, onun çıkarlarını gözetme ve olabilecek zararlardan koruma yükümlülüğünün bulunduğu belirtilen kararda, güvenlik görevlisinin eğitim verme talebine ilişkin, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İşveren ile çıkar çatışmasına neden olmadığı, rekabet yasağına aykırılık teşkil etmediği, asıl iş ilişkisindeki iş görme ediminin ifasını aksatmadığı ve asıl işindeki iş görme ediminin verimini etkileyecek şekilde dinlenme hakkını ihlal etmediği sürece işçinin, işi özenle görme ve sadakat borcuna aykırılık oluşturmayacaktır.

Başvuran, talep etmiş olduğu ilk ve acil yardım dersi verme görevini, mesai saatleri dışında ve asli görevini aksatmayacak şekilde yapacağını ifade etmiştir. Kamu hizmetinin aksamaması temel ilke olmakla birlikte, asıl işin çalışma saatleri dışındaki faaliyetlerin bu ilkeye zarar vermemesi halinde işveren tarafından iznin verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Başhekimliğin, iş sözleşmesindeki hükme dayanarak gerekçe belirtmeden işçinin talebini reddetmesinin Anayasa'da düzenlenen çalışma hakkı ve özgürlüğüne aykırı olduğu kaydedilen kararda, "Talebin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli denetimlerin yapılarak başvuranın, özel güvenlik kurslarında uzman eğitici olarak ders verebilmesinin sağlanması hususunda idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.