Güvenlik Soruşturması Maddesi Çıkarıldı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, öğretim elemanlarının göreve atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören 25'inci madde, Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda değişikliğe gidilmesini öngören 25'inci madde teklif metninden çıkarıldı.

Bu maddeyle öğretim elemanlarının da yükseköğretim kurumlarındaki kadrolara atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulması öngörülüyordu.