Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Bayram Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Payamlı ve Çamlı'da köy kahveleri ile Yelki ve Atatürk Mahallesi esnafına bayram ziyaretlerinde bulundu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Kurban Bayramı dolayısıyla Payamlı köy kahvesini, ardından Atatürk Mahallesi esnafını ziyaret etti. Köy ve mahalle sakinleriyle bayramlaşarak, onların istek ve ihtiyaçlarını soran Günay, bayramın üçüncü gününde de Yelki ve Çamlı'ya ziyarette bulundu. Vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet eden Günay'a, yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kısa sürede birçok projeyi hayata geçirdiği için Başkan Günay' a teşekkür etti.

Günay: "Bayram boyunca vatandaş ziyaretlerini sürdüreceğim"

Bayram süresince tüm mahallelerdeki vatandaşları ziyaret edeceğini belirten Başkan Günay, "Bayramlar birlik, beraberlik, barış ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Biz de ilçemizde bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Güzelbahçe Belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kısa zaman zarfında ilçemizde yaptığımız çalışmalarla halkımızın sevgisini ve güvenini kazandık. Bu sevgiye layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek en tabii görevimiz. Vatandaşlarımız biz den tek bir şey istiyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak" dedi.