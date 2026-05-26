Güzelbahçe Belediye Başkanı Tutuklandı

26.05.2026 22:09
Mustafa Günay, rüşvet ve imar kirliliği suçlamalarıyla tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Günay'ın eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve zabıta memuru S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkındaki iddialar

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.

?Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden G.G'nin eşi Ş.G'ye ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığına ilişkin beyanların da soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi.

Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, Birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

