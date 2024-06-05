Güzelbahçe Belediyesi 5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi 5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri

Güzelbahçe Belediyesi, 5 Haziran Çevre Günü kapsamında öğrencilerin geri dönüşümden yapmış olduğu objeleri sergiledi. Ayrıca, Siteler Mahallesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi.

05.06.2024 13:38  Güncelleme: 14:11
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Güzelbahçe'de "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla kutlanan 5 Haziran Çevre Günü'nde Güzelbahçe Belediyesi, öğrencilerin geri dönüşümden yapmış olduğu ağaç, avize, kedi evi, çiçek gibi objeleri sergiledi. Öğrencilerin el emeği ileri dönüşüm objeleri Güzelbahçe Belediyesi'nde, 'Hepimizin bir dünyası var' temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında sergilenecek.

Sergi açılışının ardından Siteler Mahallesi'nde başlayan temizlik etkinliği; Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Dönmez, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, Güzelbahçe Belediyesi müdür, amir, personeller ve halkın katılımıyla gerçekleşti. Siteler Mahallesi muhtarlık binasından Yalı Mahallesi'ne kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen temizlik etkinliği sıcak havaya rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.

Temizlik etkinliğine destek veren herkese teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Dönmez, "Topluma örnek olmak bizim görevimiz. Bugün öğrencilerimizin emekleriyle oluşturduğu ileri dönüşümden sergiyi açtık ve üç gün boyunca belediyemizde sergileyeceğiz. Bilinçli toplumla çevremiz, Güzelbahçemiz her zaman temiz kalacaktır. Çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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