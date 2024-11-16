Güzelbahçe Belediyesi'nden Hastanelere Destek - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Hastanelere Destek

Güzelbahçe Belediyesi\'nden Hastanelere Destek

Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların hastanelerde daha rahat tedavi alabilmeleri için ilçe hastanelerine personel görevlendirdi. Bu personel, hastane işlemlerinde vatandaşlara yardımcı olacak.

16.11.2024 12:48  Güncelleme: 13:18
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların hastanelerde rahat ve hızlı bir şekilde tedavi hizmeti almaları amacıyla hastanelere birer personel görevlendirdi.

Güzelbahçe Belediyesi, hastanelerde birer personel istihdam etmeye başladı. Vatandaşların hastane kapılarında sıkıntı yaşamamaları için belediye personeli kendisiyle birlikte gezip işlemlerini yapacak.

Halka dokunmanın önemli olduğunu vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları söyledi:

"Bu uygulamamızı 1 hafta önce başlattık. Çok olumlu sonuçlar almaya başladık. Urla Devlet Hastanesinde bir, Dokuz Eylül Hastanesinde iki olmak üzere üç personelimizi görevlendirdik. Bu personelimiz Güzelbahçe'den giden vatandaşlarımızı hangi bölüme gidecekse, ne işlem yapacaksa personelimiz yardımcı olacak, onların bu hizmetlerini yerine getirecek. Güzelbahçe emeklilerin yoğun olduğu bir ilçe. Yaşlı kesim çok fazla, hastanelerde kapı kapı gezmeleri, işlemleri yapmaları zorlaşıyor. Biz de bu noktada personelimizle vatandaşlarımızın bu işlerini daha hızlı bir şekilde çözmeyi planladık. Araç ihtiyacı varsa gerektiğinde araç gönderip vatandaşımızı hastaneden alıp evine bırakıyoruz. Uygulama güzel gidiyor. Çok fazla teşekkür mesajı almaya başladık. Halk memnun ve mutlu. Biz de halka hizmet için varız. Vatandaşına dokunan belediyeciliği önemsiyoruz. Bir çocuk yatağa aç giriyor ise, bir teyze evinde ısınamıyor ise, bir amca alışverişini yapamıyor ise biz orda olmak zorundayız. Yol yapılır, park yapılır ama önemli olan gönül yapmak, gönüllere girmektir. Biz de bu hizmeti yaptıkça halkımızın gönlüne girmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Hastanelere Destek - Son Dakika

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