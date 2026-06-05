Güzelbahçe Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Ayşe Akın Seçildi - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Ayşe Akın Seçildi

05.06.2026 17:09  Güncelleme: 17:48
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li Ayşe Akın, 11 oyla Başkan Vekili oldu.

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ikinci turunda 14 üyeden 11'inin oyunu alan CHP'nin adayı Ayşe Akın, Başkan Vekili oldu. Akın, "Bu zor günleri kenetlenerek, adalet inancımızı yitirmeden ve Güzelbahçe'ye yakışan bir dayanışmayla aşacağız" dedi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Ayşe Akın, Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ilk turunda tek aday olan Ayşe Akın, 14 meclis üyesinden 9'unun oyunu aldı ancak gerekli çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. İkinci turda ise 14 üyeden 11 oy alan Akın, Güzelbahçe Belediyesi'ni geçici olarak yönetecek başkan vekili olarak seçildi.

Seçimin ardından konuşan Ayşe Akın, şunları söyledi:

"Güzelbahçe'ye olan büyük hizmet borcumuzu bir milim bile aksatmadan sürdürme kararlılığıdır. Bu zor günleri kenetlenerek, adalet inancımızı yitirmeden ve Güzelbahçe'ye yakışan bir dayanışmayla aşacağız. Bugün ne yazık ki ilçemiz ve yerel demokrasimiz adına oldukça zorlu, hepimizi derinden üzen olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Hayatını Güzelbahçe'ye adamış, her anında halkının yanında, halkının içinde olmuş belediye başkanımızın karşı karşıya kaldığı bu haksız durumu büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. İnanıyoruz ki adalet en kısa sürede tecelli edecek ve başkanımız ait olduğu yere, görevinin başına dönecektir. Buna gönülden inanıyorum. Sevgili meclis üyelerimiz, güveniniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte, beraber bu görevi üstleniyoruz. Güzelbahçe'mize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Mustafa Günay, Ayşe Akın, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Ayşe Akın Seçildi - Son Dakika

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