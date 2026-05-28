Güzelbahçe'de Başkan Vekili Seçimi 5 Haziran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe'de Başkan Vekili Seçimi 5 Haziran'da

Güzelbahçe\'de Başkan Vekili Seçimi 5 Haziran\'da
28.05.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçim tarihini açıkladı.

İZMİR Valiliği, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 15: 00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İzmir Valiliği, Mustafa Günay, Güzelbahçe, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Başkan Vekili Seçimi 5 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:28:42. #7.12#
SON DAKİKA: Güzelbahçe'de Başkan Vekili Seçimi 5 Haziran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.