Güzelbahçe'de Rüşvet ve Örgüt Suçları: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Rüşvet ve Örgüt Suçları: İki Kişi Tutuklandı

Güzelbahçe\'de Rüşvet ve Örgüt Suçları: İki Kişi Tutuklandı
03.06.2026 17:45
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İzmir Güzelbahçe'de rüşvet ve imar kirliği suçlamalarıyla iki kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve Mısır'da bulunan şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler, havalimanında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K. 26 Mayıs'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, Belediye Başkanı Günay ile Ö.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtilmişti.

Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güzelbahçe, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Mısır, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Rüşvet ve Örgüt Suçları: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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