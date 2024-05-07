Güzelçamlılılar Derneği Başkanı Kuşadası Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
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Güzelçamlılılar Derneği Başkanı Kuşadası Belediye Başkanı'na Ziyaret

Faaliyete yeni başlayan Güzelçamlılılar Derneği'nin üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Günel'e kuruluş amaçları hakkında bilgi veren üyeler, yeni hizmet döneminde kendisine başarılar diledi.

07.05.2024 17:18  Güncelleme: 17:24
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(AYDIN) - Faaliyete yeni başlayan Güzelçamlılılar Derneği'nin üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Günel'e kuruluş amaçları hakkında bilgi veren üyeler, yeni hizmet döneminde kendisine başarılar diledi.

Başkan Günel, yaklaşık 20 gün önce kurulan Güzelçamlılılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, üyeler Başkan Günel'e yaşama geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının Güzelçamlı'nın sahip olduğu yerel ve kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten heyet, Günel'e bugüne kadar bölgeye yaptığı alt ve üstyapı yatırımları için teşekkür ederek, yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Güzelçamlılılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Günel, şunları söyledi:

"ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİNDE STK'LAR ÇOK ÖNEMLİ"

"Bizim için Kuşadası'nda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz ilişkiler kentin önceliklerinin belirlenmesi açısından çok önemli. Çünkü biz Kuşadası'nı ikinci hizmet dönemimizde de ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Güzelçamlı Mahallesi bende çok özel bir yere sahip. Siyasete atıldığımda ilk çoban ateşini Güzelçamlı'da yakmıştım. Bu nedenle de göreve geldiğimde ilk hizmet kazmasını da Güzelçamlı'ya vurduk. Bugüne kadar Güzelçamlı'ya 240 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Şimdi Karayolları'na ait orta refüjleri de düzenlemeye başladık. Bu dönemde Güzelçamlı Belediye Hizmet binasını kadınlarımız için sosyalleşme alanı, çocuklarımız için de etüt merkezi haline çevirmeyi planlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelçamlılılar Derneği Başkanı Kuşadası Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika

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