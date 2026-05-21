Güzellik Merkezinde Dolandırıcılık Operasyonu

1)GÜZELLİK MERKEZİNİN MÜŞTERİLERİNİ DOLANDIRAN 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

ÇORUM'da güzellik salonuna gelen müşterilerin cep telefonlarını sohbet bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kredi çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin mobil bankacılık hesaplarından bilgileri dışında kredi çekildiği ve paraların farklı hesaplara aktarıldığı yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, müşteri olarak gelen kişilerin güvenini kazandıktan sonra ödeme aşamasında dikkat dağıtıcı yöntemler kullandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin tespitlerine göre şüphelilerin, ödeme sırasında müşterileri sohbet ederek oyaladığı ya da başka bir çalışan aracılığıyla dikkatlerini dağıttığı öne sürüldü. Bu sırada müşterilerin cep telefonlarını alan şüphelilerin, mobil bankacılık uygulamalarına girip mağdurlar adına kredi başvurusu yaptığı, onaylanan kredi tutarlarını ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesaplarına EFT/Havale yoluyla aktardığı ortaya çıktı.

425 BİN TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 10 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği ve toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirtilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.