Güney Kore'nin Gyeongju kenti açıklarında, bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.
Pohang Sahil Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Gyeongju kenti açıklarında bir balıkçı teknesi kum dubasına çarparak alabora oldu.
3 Güney Koreli ile 5 Endonezyalıyı taşıyan balıkçı teknesindeki 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Sahil güvenlik botları ve helikopterlerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gyeongju'da Balıkçı Teknesi Alabora: 7 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
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