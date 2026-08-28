Gyirong\'da Heyelan Sebebiyle 4. Seviye Sel Acil Durumu

GYİRONG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Gyirong Sınır Kapısı'nı vuran heyelanın ardından oluşan set gölünün taşarak sel sularını aşağı kesimlere ulaştırma riskinin yüksek olması nedeniyle, perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde 4. seviye acil durum sel müdahalesini devreye soktu.

Çarşamba günü meydana gelen heyelan, iki nehrin birleştiği yerin yakınında bir set gölünün oluşmasına neden oldu. Göl, perşembe sabahı itibarıyla yaklaşık 2 milyon metreküp su biriktirdi. Tahminlere göre, yağışların devam etmesi nedeniyle önümüzdeki üç gün içinde göle ulaşan su miktarı yaklaşık 3 milyon metreküpe çıkabilir. Bu durum, doğal setin yıkılarak sel sularının aşağı kesimlere ulaşması ve Gyirong sınır kapısı ile aşağı kesimlerdeki diğer bölgelerde daha fazla hasara yol açması riskini artırıyor.

Bakanlık, buna karşılık yerel yetkililere set gölünü ve yağışları yakından izlemeleri, tahmin ve risk değerlendirmelerini güçlendirmeleri ve aşağı kesimlerde selden etkilenebilecek bölgelerde yaşayan kişileri belirlemeleri talimatını verdi.