Haaretz analizine göre Netanyahu BM'de istenmeyen adam muamelesi görecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haaretz analizine göre Netanyahu BM'de istenmeyen adam muamelesi görecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haaretz analizine göre Netanyahu'nun yarın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması İsrail'in diplomatik çöküşünü örtemeyecek. Analizde Netanyahu'nun istenmeyen adam olarak görüldüğü, İsrail'in tecrit ve yaptırımlarla karşılaştığı, Trump'ın onunla görüşmekten kaçındığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünde yapacağı konuşmanın, Tel Aviv yönetiminin son yıllarda sürüklendiği derin diplomatik ve stratejik çöküşü örtbas etmeye yetmeyeceği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yayımlanan analize göre, yarın BM 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Netanyahu, ülkesinin parya bir devlet, kendisinin ise bir savaş suçlusu olarak görüldüğü ve iç siyasette hedef aldığı medyadan bile daha düşmanca karşılandığı bir platforma çıkacak.

Analizde, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki adımları, işgalin yasa dışı olduğuna hükmetmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki tartışmalar nedeniyle Netanyahu'nun BM'yi suçlamaktan geri durmadığı, ancak geçmişte kürsüde haritalar ve çizimlerle şov yaptığı günlerin geride kaldığı ifade edildi.

Netanyahu "istenmeyen adam" konumunda

Gazetenin analizinde, Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, "istenmeyen adam" (persona non grata) muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğu vurgulandı.

Analizde, Netanyahu'nun son üç yılda İsrail'i sürüklediği diplomatik ve stratejik çöküşün, ülkeyi dünyadan her alanda kopma noktasına getirdiği vurgulandı. İsrail'in küresel ölçekte sivil, akademik, kültürel ve ekonomik bir tecritle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bu tablonun sahaya yansımalarına dikkat çekilen analizde; İsrailli akademisyenlerin prestijli uluslararası üniversitelerde sunum yapamadığı, turistlerin yurt dışında İbranice konuşmaktan çekindiği, yüz binlerce vatandaşın ülkeyi terk ettiği ve ardı ardına gelen ekonomik yaptırımların biriktiği aktarıldı. Analizde, bu bedellerin Netanyahu için önemsiz ayrıntılardan ibaret görülebileceği ifade edildi.

Asıl krizin Washington hattında patlak verdiğine işaret edilen analizde, bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile görüşmekten kaçındığı hatırlatıldı. Amerikan yönetimindeki üst düzey yetkililerin, iki ülkenin çıkarlarının artık uyuşmadığını kamuoyu önünde açıkça dile getirmesinin, İsrail hükümetine yönelik açık bir dışlanma ve küçümseme göstergesi olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun "İran nükleer tehdidi" kozu fiilen rafa kalktı

Analizde, Netanyahu'nun siyasi kariyerini üzerine inşa ettiği "İran nükleer tehdidi" kozunun fiilen rafa kalktığına işaret edilerek, "uluslararası toplumu İran'a karşı harekete geçirme girişiminin" tam bir fiyaskoya dönüştüğü vurgulandı.

Tahran yönetiminin çökeceği yönündeki vaatlerin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından dahi "zırvalık" olarak nitelendirildiği, İran lider kadrosuna yönelik suikastların ise planlananın tam aksine sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Analizde, " Orta Doğu'nun çehresini değiştirme" vaadinde bulunan Netanyahu'nun yeni bir Orta Doğu kurduğu, bu denklemde İsrail'in önceliğini, nüfuzunu ve güç kollarını kaybettiği dile getirildi.

İsrail'in halen binlerce bir tonluk bomba, modern savaş uçakları ve ileri askeri teknoloji satın alabildiği ancak bu mühimmatı nasıl kullanacağına dair kararın artık kendi elinde olmadığı vurgulanan analizde, Netanyahu'nun BM kürsüsünden yapacağı hitap ne kadar cilalı ve etkileyici olursa olsun, İsrail'i varoluşsal bir tehlikeye sürükleyen diplomatik erozyonun üzerini örtemeyeceği kaydedildi.

İsrail artık müttefik değil bölgesel tehdit haline geldi

Analizde, BM'nin artık küresel düzeni belirleyen ya da oyunun kurallarını koyan merci konumunda olmadığı, uluslararası örgütün yetersiz kaldığı noktalarda alternatif geliştirmek zorunda kalan bölgesel, askeri ve siyasi ittifakların giderek BM'nin yerini aldığı ifade edildi.

Bu yeni denklemde Tel Aviv'in, Suriye ve Lübnan'da "sarı çizgiler"le işgalini genişletmeye çalıştığı, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırganlık yaparak Filistinlilere ateş açan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelere destek verdiği vurgulandı.

İsrail'in, Trump'ın Gazze planına ayak diremesi ve Mısır ile Ürdün gibi barış anlaşması bulunan komşularıyla yaşadığı diplomatik krizler nedeniyle müttefik değil, bölgesel bir tehdit haline geldiği bildirildi.

Küresel liderliğin kürsüde şov yapmakla değil, konuşma bittiğinde arkada duracak müttefiklerin mevcudiyetiyle ölçüldüğünü vurgulayan analiz, İsrail'in asıl sorununun dünya kamuoyunun tavrı değil, ülkeyi savaşa sürükleyen lideri olduğunu anlayacağı tespitiyle son buldu.

Kaynak: AA
Donald TrumpOrta DoğuPolitikaHaaretzİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Sayılı günler kaldı Türkiye’nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:57:00. #7.13#
SON DAKİKA: Haaretz analizine göre Netanyahu BM'de istenmeyen adam muamelesi görecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement