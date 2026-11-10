HABAŞ patlamasında 17 işçinin öldüğü belirlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında 17 işçinin öldüğü belirlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı

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HABAŞ patlamasında 17 işçinin öldüğü belirlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada 17 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını bildirdi. Aralarında yönetim kurulu başkanı ve fabrika müdürünün bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp 1 işçi aranıyor ve üretim durduruldu.

(İZMİR) - Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'na patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 işçinin yaralandığını, patlamaya ilişkin aralarında şirketin yönetim kurulu başkanı ve fabrika müdürünün de bulunduğu 11 şüphelinin gözaltına alındığını ve kayıp 1 işçiyi arama çalışmaları sürdüğünü bildirdi.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09.11.2026 tarihinde, İzmir ili Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ isimli demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılarının gözetiminde, olay yerinde uzman bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin ise yaralandığı tespit edilmiştir.

Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen 11 şüpheli ( 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, 2- Fabrika Müdürü ve İşveren Vekili, 3- Kalite ve Planlama Müdürü- İşveren vekili,4- İdari Müdür, 5- Şirket Aliağa Şube Müdürü, 6- Çelikhane Müdürü, 7- Mekanik Bakım Şefi, 8- Çelikhane Şefi, 9- Periyodik Kontrol Mühendisi, 10-Bölüm Mühendisi, 11- Vinç Mekanik Bakım Mühendisi) gözaltına alınmıştır.

1 KAYIP İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Patlamanın meydana geldiği işletmede üretim faaliyetleri durdurulmuş olup 1 kayıp işçiyi arama çalışmaları sürmektedir. Olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişiler tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

KENDİSİNİ YAKAN TIR ŞOFÖRÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ayrıca, söz konusu iş kazasının ardından, kazada hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan TIR şoförü T.İ, aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrikanın önünde kendisini yakmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Olayda ağır yaralanan şahsın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşmuş olup hayati tehlikesi bulunmaktadır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak da soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmalar kapsamında veya sosyal medya mecralarında, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, kamu düzeni ve genel sağlığı ilgilendiren konularda gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan veya paylaşan kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen adli işlem başlatılacaktır.

Kamuoyunun, yetkili makamlar tarafından yapılan resmi açıklamaları esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur. Her iki olaya ilişkin soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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