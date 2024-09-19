Habeck'ten Gümrük Vergileri İçin Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Habeck'ten Gümrük Vergileri İçin Çözüm Çağrısı

Habeck\'ten Gümrük Vergileri İçin Çözüm Çağrısı

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, AB'nin Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasına karşı siyasi çözüm önerdi.

19.09.2024 15:52
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Avrupa Komisyonu'nun Çin'li elektrikli araç üreticilerine ek geçici gümrük vergisi getirme planı, Avrupa'daki sektör uzmanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri arasında endişelere yol açtı.

BERLİN, 19 Eylül (Xinhua) -- Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'ne ve Çin'e, elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri konusuna siyasi çözüm bulmaları çağrısı yaptı.

Habeck Salı günü yaptığı açıklamada, "Gümrük vergisi sarmalına dönüşerek en sonunda her iki tarafa da zarar verebilecek bir ticari çatışmadan kaçınmak istiyoruz" dedi. Siyasi çözümün şart olduğunu bir kez daha vurgulayan bakan, konuya ilişkin duruşunun net olduğunu bir kez daha teyit etti.

Çin'in Almanya ve Avrupa ekonomileri için önemini vurgulayan Habeck, adil rekabet koşullarının güvence altına alınması gerektiğini ve Almanya'nın Çin ile rekabet konusunda bir sıkıntısı olmadığını ifade etti.

Habeck, "Avrupa Komisyonu ve Çin, müzakere yoluyla çözüm için çalışmalı" dedi.

Habeck'in sözleri, geçen hafta Alman hükümeti tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlatıyor. AB'nin elektrikli araç vergisi önerisine başından beri şüpheyle yaklaştıklarını ve bu görüşlerinin değişmediğini beliren hükümet sözcüsü, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in AB ülkelerini ve Avrupa Komisyonu'nu Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığını hatırlatmıştı.

"Çin ve AB Komisyonu arasında, söz konusu gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen sözcü, diğer AB ülkelerinin de gümrük vergilerinin kendi sektörlerinin çıkarına olmadığını kabul etmesinin tüm tarafların yararına olacağını ifade etmişti.

Avrupa Komisyonu, Ekim 2023'te Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik başlattığı sübvansiyon karşıtı soruşturmanın ardından Temmuz ayında Çinli elektrikli araç üreticilerine geçici ek gümrük vergileri getirmişti.

Avrupa Komisyonu'nun Çin'li elektrikli araç üreticilerine ek geçici gümrük vergisi getirme planı, Avrupa'daki sektör uzmanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri arasında endişelere yol açtı. Eleştirmenler, bu hamlenin amaçlandığı üzere Avrupa otomobil endüstrisini korumak yerine AB'nin rekabet gücü sorunlarını daha da kötüleştirebileceğini, bölgenin yeşil dönüşümünü engelleyebileceğini ve Çin ile ticari gerilimleri tırmandırabileceğini savunuyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

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