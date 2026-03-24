Habur Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Artıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak hava sahasının kapalı olması nedeniyle, yurt dışına gitmek isteyenler Habur'dan Türkiye'ye geçiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasının kapalı olduğu Irak'ta, yurt dışına gitmek isteyenler, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geçip buradan hava yoluyla farklı ülkelere gidebiliyor.

Türkiye ve Irak arasındaki Habur Sınır Kapısı'nda haftalardır yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'de ikamet eden, öğrenim gören veya çalışan Iraklılar ile farklı ülkelere gitmek isteyenler, uçak seferleri iptal edilince kara yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle son haftalarda Irak'tan çıkışta otobüs ve taksi kullanımlarına yönelik talep arttı. Söz konusu gelişmeler üzerine Iraklı otobüs şirketleri ek sefer düzenlemeye başladı.

Kerkük'te bir otobüs firmasının sahibi Metin Muhtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden Türkiye'ye haftada 3 yolcu otobüsü giderken son 3 haftadır günlük otobüs seferi düzenlediklerini söyledi.

Kara yoluna talebin Kovid-19 salgınından sonra hiç bu kadar yoğun olmadığına dikkati çeken Muhtaroğlu, "Yolcuların büyük bir kısmı, Türkiye'de ikamet eden, öğrenim gören ve çalışan Iraklılardan oluşuyor. Bunların yanında Irak'ta inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan ve memleketine geri dönmek isteyen yabancılar da var." dedi.

Uçak seferleri iptal edilince kara yolunu kullananların sadece otobüs değil taksilere de yöneldiğini anlatan Muhtaroğlu, otobüslerin İstanbul'a, taksilerin ise Şırnak'a kadar gittiğini aktardı.

Irak'ta ikamet eden yabancıların da ülkeden ayrılmalarında tek güvenli çıkış kapısının Habur olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, yolcularının birçoğunun Irak'ta farklı sektörlerde çalışan yabancılar olduğunu kaydetti.

-Türkiye'deki havaalanlarına yoğun talep var

Muhtaroğlu, Irak hava sahası kapanınca yolcularının büyük bir kısmının sınırı geçtikten sonra Türkiye'deki havaalanlarını kullandığını belirtti.

Irak sınırına yakın olan kentlerdeki havaalanlarından bilet talebinin arttığını aktaran Muhtaroğlu, yolcuların çoğunun sınır kapısını geçtikten sonra Şırnak, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin gibi kentlerdeki havaalanlarını kullandıklarını bildirdi.

Adana Çukurova Üniversitesinde yüksek lisansa devam eden Kerküklü Nura Kenan da bayram tatili için memleketine otobüsle geldiğini söyledi.

Kenan, Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Irak'a geçmek için saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstanbul'da ikamet eden Mustafa Kılınç ise ramazan ve bayram tatili için memlekete geldiğini ancak uçuşlar iptal olunca geri dönmek için kara yolunu kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

Yıllardır memleket ziyaretleri için İstanbul-Kerkük havaalanlarını kullandığını ve çok rahat olduğunu hatırlatan Kılınç, bölgedeki gelişmelerden dolayı uzun ve yorucu olmasına rağmen otobüsle geri döneceğini kaydetti.

Türkiye'ye ve Avrupa'ya gidenlerin tek çıkış noktasının Habur Sınır Kapısı olduğunu ve yoğunluk nedeniyle geçişlerde yavaşlama ve sıkıntı yaşandığını bildiren Sabahaddin Nenftçi, sınır kapısında özellikle yaşlı, hasta ve çocukların rahat geçmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Kaynak: AA

Habur Sınır Kapısı, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Irak, Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:27:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.