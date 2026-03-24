Habur Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Artıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasının kapalı olduğu Irak'ta, yurt dışına gitmek isteyenler, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geçip buradan hava yoluyla farklı ülkelere gidebiliyor.

Türkiye ve Irak arasındaki Habur Sınır Kapısı'nda haftalardır yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'de ikamet eden, öğrenim gören veya çalışan Iraklılar ile farklı ülkelere gitmek isteyenler, uçak seferleri iptal edilince kara yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle son haftalarda Irak'tan çıkışta otobüs ve taksi kullanımlarına yönelik talep arttı. Söz konusu gelişmeler üzerine Iraklı otobüs şirketleri ek sefer düzenlemeye başladı.

Kerkük'te bir otobüs firmasının sahibi Metin Muhtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden Türkiye'ye haftada 3 yolcu otobüsü giderken son 3 haftadır günlük otobüs seferi düzenlediklerini söyledi.

Kara yoluna talebin Kovid-19 salgınından sonra hiç bu kadar yoğun olmadığına dikkati çeken Muhtaroğlu, "Yolcuların büyük bir kısmı, Türkiye'de ikamet eden, öğrenim gören ve çalışan Iraklılardan oluşuyor. Bunların yanında Irak'ta inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan ve memleketine geri dönmek isteyen yabancılar da var." dedi.

Uçak seferleri iptal edilince kara yolunu kullananların sadece otobüs değil taksilere de yöneldiğini anlatan Muhtaroğlu, otobüslerin İstanbul'a, taksilerin ise Şırnak'a kadar gittiğini aktardı.

Irak'ta ikamet eden yabancıların da ülkeden ayrılmalarında tek güvenli çıkış kapısının Habur olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, yolcularının birçoğunun Irak'ta farklı sektörlerde çalışan yabancılar olduğunu kaydetti.

-Türkiye'deki havaalanlarına yoğun talep var

Muhtaroğlu, Irak hava sahası kapanınca yolcularının büyük bir kısmının sınırı geçtikten sonra Türkiye'deki havaalanlarını kullandığını belirtti.

Irak sınırına yakın olan kentlerdeki havaalanlarından bilet talebinin arttığını aktaran Muhtaroğlu, yolcuların çoğunun sınır kapısını geçtikten sonra Şırnak, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin gibi kentlerdeki havaalanlarını kullandıklarını bildirdi.

Adana Çukurova Üniversitesinde yüksek lisansa devam eden Kerküklü Nura Kenan da bayram tatili için memleketine otobüsle geldiğini söyledi.

Kenan, Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Irak'a geçmek için saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstanbul'da ikamet eden Mustafa Kılınç ise ramazan ve bayram tatili için memlekete geldiğini ancak uçuşlar iptal olunca geri dönmek için kara yolunu kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

Yıllardır memleket ziyaretleri için İstanbul-Kerkük havaalanlarını kullandığını ve çok rahat olduğunu hatırlatan Kılınç, bölgedeki gelişmelerden dolayı uzun ve yorucu olmasına rağmen otobüsle geri döneceğini kaydetti.

Türkiye'ye ve Avrupa'ya gidenlerin tek çıkış noktasının Habur Sınır Kapısı olduğunu ve yoğunluk nedeniyle geçişlerde yavaşlama ve sıkıntı yaşandığını bildiren Sabahaddin Nenftçi, sınır kapısında özellikle yaşlı, hasta ve çocukların rahat geçmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.