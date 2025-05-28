Hac İbadetine Gidenlerin Sayısı 84 Bin 942

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için Mekke'ye gittiğini, şu ana kadar 8'inin ise vefat ettiğini bildirdi.

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için Mekke'de bulunduğunu söyledi.

Mekke ve Medine'de 4 bin 91 kişilik bir ekip ile hacılara hizmet ettiklerini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 51,5'i kadın, yüzde 48,5'i erkeklerden oluşuyor. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke'ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Rabb'imizden sabrıcemil niyaz ediyorum"