HACCP tetkik eğitiminde Edirne Tarım ve Orman personeli Karaman\'da görev aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar (HACCP) Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-24 Eylül tarihleri arasında Karaman'daki eğitimde Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve bakanlık eğitmeni Gıda Yüksek Mühendisi Kadir Süzme görev aldı.

Eğitim kapsamında un ve unlu mamul işletmelerinde HACCP sistemi, gıda güvenilirliği, tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ve tetkik süreçleri konularında bilgi ve uygulama paylaşımında bulunuldu.