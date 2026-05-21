Hacda 84 bin vatandaş, 10 kişi hayatını kaybetti

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunduğunu belirterek, yaş ortalamasının 60 olduğunu açıkladı. Hac organizasyonunun sağlık ve hizmet altyapısıyla sorunsuz sürdüğünü ifade eden Arpaguş, şu ana kadar 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.













Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2026 yılı hac organizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda yapılan toplantıda konuşan Arpaguş, bu yıl hac ibadeti için Mekke'de bulunan vatandaşların sayısının 84 bin 942 olduğunu belirtti.













Arpaguş, hacı adaylarının yüzde 52'sinin kadın, yüzde 48'inin erkek olduğunu ifade ederek, "Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60" dedi.

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye, kutsal topraklara intikal etmiş bulunmaktadır. İntikallerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den son kafilemiz bugün yola çıkıyor. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız bu mübarek beldeye ulaşmış olacak Allah'ın izniyle. Hacı adaylarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz. Bu çerçevede Mekke'de 1 Sağlık Merkezimiz ve 17 Sağlık Ocağı'nda, Medine'de ise 3 Sağlık Ocağı'nda, alanında uzman hekimlerimizle, hacılarımıza sağlık hizmet veriyoruz. Arafat'ta ve Müzdelife'de de sağlık hizmetlerimiz devam edecek. Arafat hazırlıklarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Hacılarımızın iaşesinden konaklayacağı çadırlara, intikallerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar Arafat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için çalışıyoruz. İnşallah, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla Arafat'a intikallerimiz başlayacaktır."

"10 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Şu ana kadar hac için Mekke'de bulunan 10 Türkiye vatandaşının vefat ettiğini söyleyen Arpağuş, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Hem burada görev ve hizmetlerimizin hem de hac ibadetimizin, kolay ve bereketli geçmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Dualarımızın makbul, haccımızın mebrur olmasını diliyor; bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.