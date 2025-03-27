Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenciler ve Akademisyenlerden Protesto - Son Dakika
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Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenciler ve Akademisyenlerden Protesto

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri, son günlerdeki gözaltı ve tutuklamalara karşı eylem yaptı. Akademik özgürlük ve demokrasi vurgusu yapıldı.

27.03.2025 14:21  Güncelleme: 14:29
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(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri, son günlerdeki gözaltı ve tutuklamalara karşı eylem yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Odabaşı, "Üniversiteler, fakülteler öğrencilerin gelişimlerini desteklemek için vardır. Oysa yaratılan, sunulan gündem geleceğe dair umutları gölgeliyor. Belirsizlikleri pekiştiriyor. Kazanılmış haklarının ellerinden kolaylıkla alınabileceğinin örneğini ortaya koyuyor. Artık daha fazla hekimimizi, öğrencimizi kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolardaki gözaltılara tepki gösterdi.

Fakültede düzenlenen eylemde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşasın öğrenci dayanışması", "Her yer ODTÜ her yer direniş" sloganları atılarak, yürüyüş yapıldı. Öğrenciler, yürüyüşün ardından "Öğrenci Andı"nı okudu.

Basın açıklamasını okuyan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Odabaşı, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde, akademik özgürlük ve bilimsel çalışma ortamında eğitim vermek, bilimsel araştırmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Akademinin güncel siyasetin içine çekilerek, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek tarzda taraf olmaya zorlanmasından kaygı duyuyoruz. İtiraz ediyoruz.

Üniversiteler, fakülteler öğrencilerin gelişimlerini desteklemek için vardır. Oysa yaratılan, sunulan gündem geleceğe dair umutları gölgeliyor. Belirsizlikleri pekiştiriyor. Kazanılmış haklarının ellerinden kolaylıkla alınabileceğinin örneğini ortaya koyuyor. Artık daha fazla hekimimizi, öğrencimizi kaybetmek istemiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından tedirginlik yaşıyoruz.

İstanbul'da başlayan, ardından tüm ülkeye yayılan süreç, gözaltılar toplumsal barış ortamını zedeliyor. Üniversiteler, özgür düşünce ve söylem ile demokratik yaşamın, etik davranışın, liyakatin yaşandığı örnek kurumlardır. Ayrım olmaksızın hak ve hukukun en üst perdeden istendiği, adaletin ön koşulsuz yaşandığı kurumlardır.

Değerli öğrencilerimiz, göz bebeklerimiz, düne, bugüne ilişkin görüşlerini, kaygılarını birlikte söylüyorlar. Hak, hukuk, adalet istiyorlar. Düşünce ve isteklerini çağdaş, demokratik haklarını baskılara karşın, kullanarak dile getiriyorlar. Birlikte yürüyorlar. Kararlılar. Özenliler. Kimseye zarar vermeden, hakaret etmeden, haklarını, geleceklerini arıyorlar. Üniversitede eğitim almak, hak ettikleri değeri görmek istiyorlar. İstedikleri lütuf değil, en temel hakları. Hepimiz çok iyi biliyoruz: İstediklerinden çok daha fazlasını hak ediyorlar.

"Halkımıza sağlık sunmak, sağlıklı ve güvende yaşamak istiyoruz"

Bizler de öğrencilerimizle birlikte, demokrasinin olduğu, hukukun işlediği, anayasal hakların güvencesi altında bir ülkede, halkımıza sağlık sunmak, sağlıklı ve güvende yaşamak istiyoruz.

Demokrasi ve hukukun işlemesi için, özgür ve özerk üniversiteler için daha çok birlikte düşünmek, tasarlamak, önermek, istemek, eylemek, en önemlisi öz eleştiri yapmak gerektiğinin farkındayız.

Hukuk ve demokrasi herkes içindir. Demokrasi ve hukuk fazlasıyla hak ettikleri güvenli, huzurlu, adaletli, liyakatlı bir gelecek istemleri için gençlerde gördüğümüz kararlılığı ve umudu çok sevdiğimizi, hatta imrendiğimizi belirtiyor, yürekten, içtenlikle, kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenciler ve Akademisyenlerden Protesto - Son Dakika

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