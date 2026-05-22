Hacı Adayları Kabe'de Son Cuma Namazını Kıldı
Hacı Adayları Kabe’de Son Cuma Namazını Kıldı

22.05.2026 15:24
Mekke'deki hacı adayları, Kurban Bayramı öncesi Kabe'de son cuma namazını kıldı ve tavaf yaptı.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı.

Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren geldikleri Kabe'de önce tavaf yaptı.

Kabe'deki yoğunluk dolayısıyla hacı adayları, görevliler gözetiminde Mescid-i Haram çevresindeki alanlara yönlendirildi.

Alandan iç ve dış avluya geçirilen hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Dış avluda güneş altında kalan bazı hacı adayları, sıcaktan korunmak için şemsiye kullandı.

25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkılacak

Hacı adayları, hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
