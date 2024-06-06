Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzbinlerce Müslüman, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara geliyor. Türkiye'den de ilk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıktığı hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine ulaştı. Hacı adayları, Kabe'yi ziyaret etmek için beyaz ihramlarıyla Mescid-i Haram'a gidiyor ve umre ibadetini tamamlıyor. Ardından Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıp, umreyi tamamlayarak tıraş oluyorlar. Hac günlerine kadar günlük kıyafetleriyle ibadetlerini sürdürecek olan hacı adayları, heyecanla hacı olacakları günü bekliyor.

06.06.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzbinlerce Müslümanın, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelişleri devam ediyor.

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıktığı Türkiye'den de hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine geliyor.

Kafileler halinde kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, kalacakları yerlere yerleştikten sonra beyaz ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor. Hacı adayları telbiyelerle Mescid-i Haram'a giderek, burada ilk duayı yapıyor.

Hacı adayları, Kabe'de dua ettikten sonra umreye niyet edip, Hacer-ül Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor.

Hacerü'l Esved yoğunluğu

Hacı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Hacerü'l Esved çevresinde de yoğunluk yaşanırken, görevliler kalabalığı dağıtmak amacıyla hacı adaylarına sık sık uyarıda bulunuyor.

Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp, Mescid-i Haram ve sa'y alanındaki zemzem suyundan içiyor. Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'e, Allah tarafından ihsan edilen büyük suyun adı olan "zemzem", Kabe'nin yaklaşık 20 metre doğusunda Makam-ı İbrahim'e yakın tavaf alanının altındaki kuyudan çıkıyor.

Tavafı tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor.

Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın sembolleri-alametleri" olan bu tepenin aynı zamanda "arayış" anlamına geldiği belirtiliyor.

Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, henüz süt çağındaki oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında hızla yürümesi hatta koşması sa'y hadisesi olarak anlatılıyor. Bu durum Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerinden anne şefkatinin de göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sa'yin bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayarak tıraş olan ve sonrasında ihramdan çıkan hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.

Zamanlarını arefe gününe kadar Kabe'de ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, heyecan içinde hacı olacakları günü bekliyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Mekke, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:11:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement